Salerno, ancora violenze sui bus: senza biglietto aggredisce controllore Nota unitaria dei sindacati: è l'ennesimo episodio, ora basta

Un altro controllore aggredito sugli autobus di Salerno: è la denuncia unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil e Ugl trasporti. L'ultimo episodio nel pomeriggio di lunedì, sulla linea 17.

"I fatti raccontano che un verificatore e controllo di titoli di viaggio, nello svolgere il proprio lavoro, veniva violentemente aggredito da un individuo privo di biglietto e documento di riconoscimento - raccontano i segretari di categoria -. Tale atto di violenza non solo rappresenta un grave pericolo per la sicurezza del personale, ma è anche un attacco all’ordine pubblico e alla tranquillità dei cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. In seguito a questo episodio, chiediamo un incontro urgente con il Prefetto di Salerno per discutere misure immediate e più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri".

Per i rappresentanti dei lavoratori "è estremamente necessario che si intensifichi la collaborazione tra le forze dell’ordine, le aziende di trasporto e i rappresentanti dei lavoratori per prevenire e gestire adeguatamente situazioni analoghe. Le organizzazioni sindacali stigmatizzano tali comportamenti e ribadiscono con fermezza quanto sia ancora poco sicura la figura dell’autista e del personale front line. Pertanto, chiediamo continuità agli impegni presi al fine di arginare il fenomeno ricordando, che la sicurezza dei lavoratori è una priorità e va tutelata con tutte le misure possibili. Al collega giunto in ospedale porgiamo tutta la nostra solidarietà, vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione".