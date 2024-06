Dodicenne azzannata da un pitbull a San Gregorio Magno La ragazzina stava passeggiando con il suo cagnolino, è stata condotta in ospedale

Paura per una 12enne azzannata da un pitbull mentre si trovava in strada a San Gregorio Magno, come riporta il quotidiano “La Città”. E' successo in piazza Annunziata. La ragazzina è stata aggredita mentre si trovava con la babysitter e un cagnolino tenuto al guinzaglio. Il pitbull, di proprietà, non aveva la museruola.

Secondo la denuncia della famiglia della minore il cane l'avrebbe morsa al volto e al braccio. La 12enne, nel tentativo di salvare il suo cagnolino lo avrebbe preso in braccio scatenando la violenza del pitbull. A salvarla la sua babysitter che è riuscita ad allontanare l'animale. La ragazzina, sotto choc per l'accaduto, è stata soccorsa e condotta in ospedale a Oliveto Citra dove se l'è cavata con escoriazioni al volto e al collo.