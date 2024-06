Maiori, scivola dalla scale e muore: c'è l'inchiesta La famiglia vuole vederci chiaro, la Procura ha disposto l'autopsia

Chiedono di vederci chiaro i familiari di un 87enne di Maiori, deceduto nell'ospedale di Battipaglia a seguito di un'autentica odissea. L'uomo nei giorni scorsi è caduto in un terreno, dopo essere scivolato dalle scale sulle quali vi era la presenza di olio. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto dai familiari in una struttura privata della Piana del Sele dove è stato sottoposto ad intervento. Le sue condizioni, però, si sono improvvisamente aggravate, rendendo necessario il trasferimento in ospedale a Battipaglia. Ricoverato in terapia intensiva, l'anziano è deceduto il giorno dopo. I familiari hanno sporto denuncia per chiarire soprattutto le cause della caduta e della presenza di olio sulle scale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi. La Procura di Salerno, inoltre, ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.