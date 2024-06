Spaccia droga e aggredisce un carabiniere: arrestato In azione i carabinieri di Mercato San Severino

I carabinieri di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo a Pellezzano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nel corso di un controllo il presunto spacciatore avrebbe prima spintonato un militare e poi a, seguito di perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di cocaina e crack suddivisa in dosi per un peso complessivo di 1,9 grammi circa, della somma in contanti di 1.150 euro, di un bilancino di precisione, di due proiettili calibro 9*17, due coltelli nonché una pistola elettrica “taser".