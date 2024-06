Controlli straordinari dei carabinieri in Piazza della Libertà a Salerno Presidio dei militari in centro, luogo privilegiato di residenti e turisti

L'estate è ormai alle porte, ma la città è già piena di turisti. Anche per questo si sono intensificati i controlli del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno.

I militari della Radiomobile sono in presidio in Piazza della Libertà, luogo di ritrovo privilegiato per cittadini e turisti.

Non solo dunque la quotidiana attività per la legalità condotta dai carabinieri della compagnia guidata dal comandante Antonio Corvino, ma anche un chiaro segnale di sicurezza "percepita", importante per rassicurare i salernitani.