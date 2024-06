Schianto con la moto, muore dopo tre giorni di agonia in ospedale La vittima è il 57enne Gerardo Di Biasi, di Castellabate: l'incidente a Paestum

Non ce l'ha fatta Gerardo Di Biasi, il 57enne di Castellabate coinvolto in un incidente stradale in località "Ponte Barizzo" di Capaccio Paestum.

L'uomo, ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, è deceduto nella tarda serata di ieri dopo tre giorni di agonia durante i quali i medici hanno provato a salvargli la vita.

Originario di Castellabate, Di Biasi viaggiava a bordo della sua moto insieme alla moglie, quando si è schiantato contro un'auto.

I coniugi, entrambi ricoverati in codice rosso, sono stati trasferiti negli ospedali di Battipaglia e Salerno. E proprio al Ruggi il 57enne è spirato in queste ore: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.