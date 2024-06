Dramma della solitudine a Nocera: anziano trovato morto in casa dopo giorni A dare l'allarme i vicini

Dramma della solitudine a Nocera Inferiore dove un 75enne è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione, nel quartiere Casolla. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa del pensionato che hanno allertato i vigili del fuoco non vedendolo da diversi giorni. I caschi rossi, dopo aver forzato l’ingresso, hanno trovato il corpo senza vita del 75enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno accertato che il decesso sia avvenuto per cause naturali, pare diversi giorni prima, forse addirittura una settimana. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.