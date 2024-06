Spari in Litoranea di Eboli: ferito un pusher 29enne Alla base dell'accaduto la guerra per lo spaccio sul territorio

Spari notte di giovedì in Litoranea ad Eboli. Un extracomunitario, con precedenti per droga, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in via Medaglie d'Oro. Il pregiudicato 29enne di nazionalità marocchina, è stato ferito all’addome. Il colpo è entrato e uscito senza danneggiare gli organi interni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VoPi. Lo straniero è stato portato in codice rosso in ospedale dove è stato operato d'urgenza, non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Santa Cecilia e della Compagnia di Eboli. Alla base dell'accaduto vi sarebbe la guerra per lo spaccio di stupefacenti nella zona.