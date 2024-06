Sarno, incendio sul monte Saretto: sopralluogo di sindaco e protezione civile Squillante: "Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità"

"Dalle prime ore di questa mattina stiamo effettuando ulteriori controlli per valutare lo stato dei luoghi, i piccoli focolai che ancora ci sono, e scongiurare eventuali rischi. La situazione è stata monitorata per l’intera notte. Continueremo con i sopralluoghi e le verifiche". Lo ha dichiarato il sindaco di Sarno, Francesco Squillante a seguito degli incendi divampati nella zona del monte Saretto dove, in mattinata, il primo cittadino si è recato personalmente per verificare lo stato dei luoghi. "Sulle cause che hanno innescato il rogo ci sono indagini in corso per accertare eventuali responsabilità. leri le squadre di terra e i mezzi antincendio (due Canadair arrivati da Roma e Lamezia Terme) hanno lavorato fino a tarda sera per domare le fiamme. Un grazie di cuore a tutte le forze (Vigili del fuoco, Protezione civile "I Sarrasti", Centro Operativo Comunale, DOS Campania, Papa Charlie Pagani, Polizia municipale), impegnate nelle operazioni di spegnimento", ha concluso il primo cittadino di Sarno.