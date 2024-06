Salerno, camion si ribalta in autostrada: un ferito grave, traffico in tilt VIDEO - Il mezzo trasportava frutta che si è riversata sulla carreggiata

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a Salerno sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Napoli. Al chilometro 0,100, per cause ancora ignote, un camion che trasportava frutta (che si è riversata sulla carreggiata, arrivando anche nell'altra corsia di marcia) si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra della sede centrale per estrarre dalle lamiere il conducente. L'uomo ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118. Al fine di ripristinare la viabilità ordinaria è stata inviata un'autogrù. Al momento le operazioni sono ancora in corso e il traffico è congestionato sula corsia sud di marcia.

Anas, infatti, ha disposto la chiusura del tratto per consentire le operazioni di messa in sicurezza e percorsi alternativi per provare a decongestionare il traffico.

Per i veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Napoli direzione obbligatoria su A30, per i veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano nord al chilometro 18,400, proseguimento su tangenziale di Salerno e rientro in A2 dir Napoli allo svincolo di Salerno Fratte.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.