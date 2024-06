Africano scoperto con oltre 5 chili di sigarette di contrabbando Marlboro, Winston, Chesterfield e Rothmans erano nascoste in un'auto abbandonata

La Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha sequestrato, a Scafati, oltre 5 kg di sigarette di contrabbando. Le "bionde" erano detenute da un africano, all'interno di un veicolo abbandonato nei pressi della propria abitazione.

I militari della compagnia di Nocera Inferiore, di passaggio in zona, hanno notato l'uomo che si affaccendava all'interno del veicolo. Le fiamme gialle hanno così scoperto 253 pacchetti di sigarette di varie e note marche (Marlboro, Winston, Chesterfield, Rothmans, 821 ed altre), pronte per essere poste illegalmente in vendita.

I tabacchi illegali sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato segnalato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.