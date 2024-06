Eboli: dimentica il figlio in auto, salvato dai passanti La mamma ora rischia una denuncia

Momenti di apprensione questa mattina a Eboli, nel parcheggio di un centro commerciale. Dei passanti hanno notato un bambino di due anni chiuso in un'auto nell'area di sosta. La donna era scesa dalla macchina per fare spese. Il piccolo è rimasto al caldo per qualche minuto. A notarlo delle persone che hanno allertato i vigilantes del megastore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno rintracciato la madre del bimbo, ora rischia una denuncia per abbandono di minori.