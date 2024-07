Trovato con cocaina e soldi: arrestato dalla polizia 21enne di Cava de' Tirreni Il giovane si trova ai domiciliari

Lo polizia ha arrestato un 21enne di Cava de' Tirreni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato nella notte dai poliziotti in centro a Nocera Inferiore e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e una grande somma di denaro.

Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari.