Incidente sull'A2: una vittima, chiuso il tratto in direzione Fisciano Al lavoro Anas, forze dell'ordine e elisoccorso

Sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo', è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Fisciano a Lauria in provincia di Potenza, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 139,400.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta.

Il personale Anas, delle Forze dell'Ordine e l'Elisoccorso del 118 è intervenuto sul posto per il ripristino della transitabilità.