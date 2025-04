Basket. Obiettivo raggiunto: la Salerno Ponteggi ’92 resta in Serie A2 Battuta Moncalieri, Torino ko con Broni: “Stagione altalenante ma ci siamo rifatte nel finale”

Con qualche rimpianto, momenti di affanno e tanto cuore, ma anche con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season. La Salerno Ponteggi ’92 conquista l’aritmetica permanenza in Techfind Serie A2 femminile e potrà giocare l’ultima giornata a Livorno con serenità.

Il successo per 61-50 ottenuto sabato al PalaSilvestri nello scontro diretto contro la Tecnoengineering Moncalieri ha avuto necessità di essere rinforzato dalla successiva sconfitta di Teen Basket Torino sul campo della Logiman Broni (80-41 ieri sera): con questa combinazione, le granatine possono dirsi certe della salvezza, perché salgono a quota 20 punti come la Cestistica Spezzina, mentre Moncalieri resta a 18. Se anche nell’ultima giornata le piemontesi vincessero assieme alle liguri e Salerno perdesse in Toscana, il vantaggio negli scontri diretti premierebbe comunque le campane. “Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo con una giornata di anticipo, senza passare per i playout. Siamo contentissimi perché questa società, le ragazze e la città meritavano la salvezza. Sono arrivato da poco e posso dire che ritengo anche un peccato non aver fatto addirittura meglio. Se ci fossero state tre partite in più, sono certo che avremmo fatto i playoff giocando con l’intensità e la voglia dimostrate nelle ultime gare. Le ragazze hanno avuto un atteggiamento gladiatorio e mi hanno reso orgoglioso di essere il loro allenatore. Lo staff ci ha dato grande aiuto, Patrizia Rinaldi e Sara Del Prete sono state fondamentali. Cosa dire di Angela Somma? È stata super, devo solo dirle grazie per aver puntato su di me in un momento complicato”, dice coach Fabio Nardone.

Così patron Somma: “Abbiamo dimostrato di avere un ottimo gioco e di poter affrontare chiunque. Le ragazze ce l’hanno messa tutta per cercare di evitare i playout. Contro Moncalieri è stata una grande vittoria, importante per il discorso scontri diretti. È stata una stagione altalenante, addirittura potevamo ambire a qualcosa in più ma siamo inciampate in partite che sulla carta potevano essere abbordabili, poi ci siamo rifatte nel finale. Un ringraziamento va a tutto lo staff, alla squadra che non ha mai mollato anche nei frangenti più complicati, poi a coach Nardone che ha accettato di subentrare in un momento in cui i risultati non arrivavano, ma anche al predecessore Di Lorenzo, che aveva fatto sicuramente un buon lavoro subentrando anche lui dopo il precampionato. Anche grazie a lui abbiamo ottenuto punti importanti. Siamo contenti di aver raggiunto la salvezza con tanti sacrifici in un campionato prestigioso, lungo e dispendioso sotto ogni punto di vista. Puntiamo a consolidarci pian piano con l’aiuto della città, degli appassionati e delle istituzioni”.

TABELLINO - SALERNO PONTEGGI ’92-TECNOENGINEERING MONCALIERI 61-50 (16-7; 29-20; 40-39)

SALERNO: Oliveira 23, Naddeo ne, Valerio 4, Orchi 10, Scala 2, De Mitri, Tagliaferri, Esposito ne, Kirschenbaum 3, Yusuf 19, Scolpini, Vitali. Coach: Nardone.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 18/24 - Rimbalzi: 27 2+25 (Yusuf 11) - Assist: 18 (Oliveira 7) - Palle Recuperate: 14 (Valerio 4) - Palle Perse: 11 (Oliveira 4)

MONCALIERI: Sammartino 20, Ngamene 3, Cordola 2, Pasero 2, Corgnati ne, Mitreva 14, Gesuele 2, Grosso 4, Salvini 1, Avagnina, Obaseki 2. Coach: Terzolo.

Tiri da 2: 11/28 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 39 8+31 (Sammartino 9) - Assist: 5 (Salvini 3) - Palle Recuperate: 2 (Sammartino 1) - Palle Perse: 24 (Cordola 5) - Cinque Falli: Cordola

Arbitri: Mottola-Galluzzo