Cava de' Tirreni, furto in casa: il ladro beccato grazie alle telecamere E' intervenuta la polizia

Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di P.S. di Cava De' Tirreni, d'intesa con la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nell'ambito di mirati servizi finalizzati a reprimere il fenomeno dei reati predatori nell'area cittadina, hanno denunciato un cittadino cavese, con numerosi precedenti di polizia anche per fatti analoghi, per il reato di furto commesso all'interno di un immobile sito in quel centro cittadino. L'immediata attività investigativa, a seguito della denuncia presentata dal proprietario dell'immobile depredato, ha fatto si che gli operatori, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza ivi installato e quello della zona circostante, siano riusciti ad individuare, tramite una serie di elementi l'uomo, già noto alla P.G Operante. Gli agenti, giunti all'abitazione del presunto autore, avrebbero ritrovato la refurtiva, consegnata spontaneamente dallo stesso.