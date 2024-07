Minaccia la madre e dà fuoco alla casa: arrestato dai carabinieri E' successo a San Valentino Torio

A San Valentino Torio i carabiniei della locale stazione, con l'ausilio della sezione del reparto territoriale di Nocera Inferiore, hanno arrestato un 37enne del posto per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre, e incendio doloso. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti nell'abitazione della mamma dell'indagato. L'uomo, poco prima, per futili motivi aveva minacciato di bruciarla per poi appiccare il fuoco alla casa, avvolgendo un lenzuolo a una bombola di gpl.

L'arrestato è stato portato in carcere a Salerno.