Treno svia dai binari a Centola, tragedia sfiorata: caos e disagi nelle stazioni Incidente per un convoglio merci: circolazione interrotta

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nel pomeriggio nei pressi della stazione di Centola Palinuro, in Cilento.

Per cause in corso di accertamento un treno merci è parzialmente deragliato. Tanta paura ma non si registrano feriti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale Rfi.

In attesa di capire cosa abbia provocato l'incidente, la circolazione è stata interrotta. Gravi le ripercussioni su tutta la tratta Battipaglia-Sapri. Caos e disagi soprattutto alla stazione di Salerno, con tantissimi pendolari e turisti che hanno dovuto trovare sistemi alternativi per spostarsi da e verso il Cilento.

I problemi riguardano non solo la circolazione dei treni regionali, ma anche delle tratte Alta velocità e a lunga percorrenza.