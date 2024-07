Festa lungo il fiume Calore si trasforma in tragedia, muore a soli 30 anni Si indaga sulle cause: tra le ipotesi quella di un malore fatale

Morire ad una festa: è il tragico destino di un 30enne di Postiglione, deceduto durante una festa organizzata a poca distanza dal fiume Calore.

La tragedia si è consumata intorno a mezzanotte: il 30enne si è sentito male ed è stato soccorso prima dai presenti, poi dal personale del 188.

Tutto inutile, purtroppo: per lui non c'è stato niente da fare. Avviati gli accertamenti per capire cosa abbia provocato la tragedia che ha sconvolto la comunità di Postiglione: tra le ipotesi quella più probabile sembra essere il malore fatale. Indagano i carabinieri della compagnia di Eboli.