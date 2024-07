Amalfi, versa la "droga dello stupro" nel cocktail di una turista: arrestato I carabinieri hanno trovato in casa altre 3 pasticche, oltre a marijuana e hashish

I carabinieri di Amalfi hanno proceduto all'arresto di D.B. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato sorpreso all'interno di un bar-ristorante del luogo nel mentre versava di nascosto nel cocktail di una turista sostanza stupefacente tipo "blue punisher". Si tratta di una pasticca di ecstrasy ribattezzata come "droga dello stupro". Al suo interno, infatti, ha un principio attivo potentissimo che, in alcuni casi, può essere di molto superiore ad una pastiglia di Mdma. E' riconoscibile perché è "marchiata" da un teschio stilizzato. I carabinieri di Amalfi, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere, sono riusciti a individuare il momento in cui lo straniero ha versato la pasticca nel cocktail di una turista. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e ulteriori 3 pasticche ecstasy "blue punisher".