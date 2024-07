Tragico incidente sull'A2 Salerno Reggio Calabria: due morti L'impatto all'altezza di Eboli: 8 mezzi coinvolti

Tragico incidente poco fa sull'autostrada A2 direzione Sud all'altezza dello svincolo per Eboli (Sa). Per cause da verificare l'incidente ha visto coinvolti 8 mezzi tra cui un camion. Purtroppo si registrano 2 vittime (una coppia) e numerosi feriti anche gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti con le squadre di Giffoni e del distaccamento Città, che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati. La polizia stradale si sta occupando della viabilità. Al momento l'autostrada è chiusa in quella direzione.