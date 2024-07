Vibonati: uomo trovato morto in casa dopo diversi giorni Inutili i soccorsi, a lanciare l'allarme il sindaco

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Vibonati. A lanciare l'allarme era stato proprio il sindaco del comune salernitano Manuel Borrelli. I vigili del fuoco e i sanitari sono giunti a casa dell'anziano ma per lui non c'era più nulla da fare. Era deceduto da diversi giorni per cause naturali. La salma è stata trasferita al cimitero di Vibonati, addolorata la comunità.