Il cuore di Mattia ha smesso di battere: un'altra giovane vita spezzata Il 31enne rimase coinvolto in un incidente allo svincolo di Spinazzo sulla Statale 18

Si allunga l'elenco dei morti sulle strade salernitane: dopo tre mesi di agonia, è deceduto in ospedale il 31enne Mattia Di Vece, Originario di Battipaglia, lo scorso 22 aprile rimase coinvolto in un grave sinistro nei pressi dello svincolo di Spinazzo, lungo la Strada Statale 18.

Un impatto violentissimo mentre era alla guida della sua auto, una Citroen, che lo sbalzò fuori dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che venne soccorso in eliambulanza dal 118 e trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno.

I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, fino al tragico epilogo delle scorse ore.

Di vece era molto conosciuto in città, anche per i suoi trascorsi da ex calciatore della Battipagliese. E il club ha voluto rendergli omaggio con un messaggio: "Ciao Mattia. Ricorderemo sempre con affetto il tuo sorriso. Il nostro abbraccio va alla famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e voluto bene".