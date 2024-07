Rubano pc e attrezzatura fotografica ad un turista straniero, due arresti Blitz a Positano dei carabinieri: nel mirino due cittadini stranieri

Furti in Costiera Amalfitana, i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno arrestato due stranieri. Secondo i militari gli indagati si sarebbero resi responsabili di almeno tre colpi messi a segno a Positano.

Due raid nei confronti di auto in servizio taxi e poi nei confronti di un turista londinese, al quale avrebbero portato via attrezzatura fotografica ed un pc portatile per un valore di 10mila euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita dai militari al legittimo proprietario.