Disastro ambientale: in fiamme 60mila tonnellate di ecoballe a Persano Si tratta dei rifiuti provenienti dalla Tunisia, in azione 4 squadre di vigili del fuoco

Vasto incendio nell’area del Comprensorio Militare di Persano. Il rogo è divampato, per cause ancora non chiare, a circa cinque chilometri dalla prima caserma. A fuoco circa sessantamila tonnellate di ecoballe provenienti dalla Tunisia e rifiuti, erano stati sequestrati dalla Procura, l'estensione è pari alla grandezza di un campo di calcio.

L'intervento

Sul luogo sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Provinciale di Salerno, di Eboli e Agropoli al lavoro per domare le fiamme, presenti anche i carabinieri della stazione di Serre. Una vasta coltre di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Da chiarire l'origine dell'incendio.