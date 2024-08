Sparatoria al Festival del Sordo: muore uno dei motociclisti feriti Si tratta del 53enne napoletano Ettore Crò

E' morto dopo 20 giorni di ricovero in ospedale a Salerno uno dei tre motociclisti non udenti, il 53enne napoletano Ettore Cro’, raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi all'esterno di un hotel di Capaccio dove era in corso il Festival del Sordo. A fare fuoco i due fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli, anch’essi non udenti, originari di Qualiano.

Il 53enne si trovava nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi D'Aragona”, lascia due figli. Sulla vicenda indaga la Procura di Salerno. Cordoglio sui social.

La sezione provinciale di Napoli dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) ha pubblicato un messaggio di vicinanza alla famiglia del biker: "La presidente e i consiglieri dell'ENS di Napoli esprimono profondo dolore per la prematura scomparsa del nostro socio Ettore Crò. Il nostro pensiero va alla famiglia Crò in questo momento di grande tristezza. Siamo vicini a voi con affetto e solidarietà, condividendo il dolore per una perdita così grave".

Si aggrava la posizione dei due uomini arrestati per tentato omicidio plurimo e detenzione e porto abusivo di armi da sparo, si erano costituiti alle forze dell’ordine dopo 24 ore dalla sparatoria, presso la Tenenza dei carabinieri di Scafati.