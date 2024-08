Rogo rifiuti a Persano, interrogazione di Nappi e Tommasetti Regione chiarisca su ritardi e responsabilità mancata rimozione ecoballe

“Il rogo di migliaia di tonnellate di ecoballe che si è verificato presso il sito di stoccaggio di Persano, nel comune di Serre (Salerno), è la dimostrazione lampante dell’incapacità dell’amministrazione regionale di agire per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute dei campani, e di gestire il ciclo dei rifiuti. Per giunta, le ecoballe di ritorno dalla Tunisia - al centro di una inchiesta su un traffico illecito di rifiuti - secondo quanto affermò il presidente Vincenzo De Luca all’inizio del 2022, in Campania avrebbero dovuto restare soltanto sei mesi.

Come mai a distanza di 2 anni e mezzo erano ancora nel sito di Persano? Per avere risposta a questa e ad altre domande su una delicatissima ed oscura vicenda, abbiamo presentato apposita interrogazione consiliare. La Giunta regionale chiarisca anche su eventuali responsabilità amministrative e di omesso controllo rispetto al rogo del 30 luglio scorso, sulle misure da mettere in campo per la rimozione delle ecoballe rimanenti, soprattutto per scongiurare altri incendi, sugli interventi per tutelare la salute dei residenti, e se siano state pianificate strategie di lungo termine per la gestione sostenibile dei rifiuti in Campania”.

Così in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega, Severino Nappi (capogruppo) e Aurelio Tommasetti.