Morto sul lavoro in un cantiere abusivo: la denuncia del sindaco Aliberti Il primo cittadino di Scafati: "Si diffonda la cultura della legalità sui luoghi di lavoro"

"La notizia dell'operaio deceduto in un cantiere arrivata questa mattina ci ripiomba nel grave problema della sicurezza sul lavoro. Nel 2023 sono stati segnalati quasi tre morti sul lavoro al giorno (Dati Inail)", a scriverlo sulla sua pagina social è il sindaco di Scafati, cittadina dove è avvenuto il decesso del lavoratore.

"L'operaio che ha perso la vita oggi - continua il primo cittadino - è originario di Santa Maria la Carità, aveva circa 68 anni, ed è deceduto per il cedimento di blocchi di cemento sulla testa in un cantiere abusivo in via Velleca.

Ribadisco la mia vicinanza alla famiglia. Da medico e occupandomi anche di sicurezza da 25 anni sul tema delle morti bianche ritengo che, per chi deve occuparsi di salute e sicurezza la sfida più grande sia quella educativa: bisogna divulgare sempre di più la cultura, la civiltà, la legalità e il rispetto di tutte le norme che possano proteggere noi e i nostri cari da incidenti mortali e salvarci la vita. Bisogna costruire una società con una cultura della sicurezza che sia condivisa. Tutti abbiamo il dovere di fare molto di più in questa direzione", ha concluso il sindaco.