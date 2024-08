Tragedia al porto di Salerno: muore diportista Inutili i soccorsi, sul posto Capitaneria di Porto e Polizia

Tragedia questa mattina nel porto di Salerno dove un diportista ha perso la vita, pare a causa di un malore fulminante. L'uomo, che era a bordo di una barca ormeggiata, ha avvertito un malessere che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per oltre 40 minuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, oltre al medico legale per gli accertamenti di rito.