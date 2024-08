Emergenza incendi nel Salernitano: chiusa l'A3, diversi comuni senza corrente Resta alta l'allerta nell'Agro per il rogo divampato sul monte Solano

La provincia di Salerno resta avvolta nella morsa del fuoco. L'emergenza incendi, infatti, non sta dando tregua al territorio che, da nord a sud, è stato colpito da numerosi incendi. La situazione più critica si registra nell'Agro, tra Nocera Superiore e Roccapiemonte. Le fiamme, partite nel pomeriggio di ieri, si sono propagate su due versanti del monte Solano, tenendo in apprensione i cittadini per tutta la notte.



Le fiamme sia ieri che oggi hanno causato problemi alle linee elettriche, rendendo necessaria l'interruzione nei comuni di Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e in diversi altri centri della Costiera Amalfitana.

"Un nuovo incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato nella zona di Canalone e sta causando danni anche alle linee aeree di energia elettrica che alimentano anche Vietri sul mare", hanno scritto sui social i sindaci di Vietri sul Mare e Maiori, Giovanni De Simone e Antonio Capone. "Le operazioni di spegnimento purtroppo, renderanno necessario sospendere l'erogazione di energia elettrica tra i prossimi minuti su tutto il territorio cittadino. Non appena possibile l'erogazione sarà ripristinata. Si stima il disagio in almeno 90 minuti".

A complicare ulteriormente la situazione, infatti, sono stati due incendi innescati sulle colline di Salerno tra il Monte Bonadies e Croce di Cava de' Tirreni. Nel pomeriggio, per consentire le operiazioni di spegnimento, si è resa necessaria anche la chiusura dell'autostrada A3 in direzione Vietri sul Mare, con inevitabili disagi alla circolazione. Incendi che non hanno risparmiato nemmeno la Valle dell'Irno, già colpita gravemente nei giorni scorsi dalla furia del fuoco che ha ridotto in cenere ettari di vegetazione.