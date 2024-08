Pontecagnano Faiano, 8 roulotte distrutte dalle fiamme Sono in corso accertamenti per ricostruire le cause del rogo

Otto caravan sono state completamente distrutte da un incendio che, nella tarda serata di ieri, ha coinvolto il campo roulotte di via Magellano a Pontecagnano Faiano. Fortunatamente non si registrano feriti. I soccorritori, tuttavia, hanno dovuto braccare un uomo, di nazionalità marocchina, che ha provato ad introdursi nel mezzo in fiamme per recuperare dei soldi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.