Salerno, sorpresa a introdurre droga in carcere per il figlio: arrestata La donna è finita ai domiciliari: aveva hashish, cocaina ed un caricabatterie

Ha provato ad introdurre droga in carcere a Salerno per il figlio detenuto ma è stata sorpresa dagli agenti della polizia penitenziaria. La donna, beccata con 50 grammi di hashish e 20 di cocaina, oltre ad un carica batterie, è finita agli arresti domiciliari. L'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria attraverso il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo e il segretario regionale Ciro Auricchio hanno dato notizia del blitz avvenuto a Fuorni. "Complimenti ai colleghi di Salerno - scrivono i due sindacalisti - per la brillante operazione. Oramai nelle carceri si combatte una guerra quotidiana con continui tentativi di introduzione di droga e cellulari. A Salerno nonostante il cronico sovraffollamento, il piano ferie in atto ed il deficit di organico che si attesta sulle 70 unità di personale, si riesce con grande spirito di sacrificio a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".