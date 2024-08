Il Salernitano assediato dai roghi, decine di incendi: "Situazione critica" Sala operativa dei vigili del fuoco tempestata da richieste di aiuto: tutte le squadre in azione

Ferragosto di fuoco a Salerno e provincia. La sala operativa dei caschi rossi da questa mattina all'alba è tempestata di telefonate di soccorso per incendi boschivi.

La situazione al momento è seria, così come del resto nei giorni scorsi. Tantissimi i fronti aperti.

A tenere impegnatate le squadre incendi che interessano Castiglione de' Genovesi, San Cipriano Picentino, Cava de' Tirreni (zona Badìa), Castel San Giorgio, San Giovanni a Piro, Battipaglia (zona Belvedere), Eboli (zona San Donato).

In questo momento le squadre dei distaccamenti della provincia di Salerno sono tutte all'opera. Situazione critica.

In particolare, a San Giovanni a Piro, sono andati in fumo oltre 7 ettari di macchia mediterranea e di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina in località Sant'Angelo, minacciando anche alcune abitazioni. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche le squadre della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, con il supporto di un elicottero.