Controlli interforze a Salerno, Ferragosto blindato dai moli all'aeroporto Il piano per la sicurezza coordinato da Prefettura e Questura

Task force per garantire la sicurezza a Ferragosto a Salerno, secondo le disposizioni del Prefetto Francesco Esposito. Tutte le forze dell'ordine impegnate a presidiare i luoghi dove maggiore è l'affluenza dei turisti.

Il questore Giancarlo Conticchio ha pianificato un servizio che interessa sia il litorale che l'area urbana del capoluogo.

"La tranquillità dei cittadini che sono rimasti in città e dei tanti turisti che hanno deciso di trascorrere qui il loro Ferragosto è l’obiettivo dei servizi di controllo del territorio che, con il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale sulla terraferma e con i poliziotti sugli acquascooter, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto in acqua, attueranno un’intensa attività di vigilanza, coordinata dalla sala operativa - si legge nella nota della questira di Salerno -. Intensa è l’attività della Polizia Stradale, che in questi giorni ha affrontato non solo l’emergenza del traffico collegato alle partenze, ma ha prestato attività fondamentale per tutelare l’incolumità degli automobilisti, in occasione dei tanti incendi che hanno coinvolto anche i tratti autostradali".

Impegnata anche la Polizia di Frontiera presso il porto e l’aeroporto Costa d’Amalfi e la Polizia Ferroviaria, con i loro specifici servizi e competenze, atteso il particolarmente intenso traffico aereo, crocieristico e ferroviario di questo periodo.

La Polizia di Stato - in perfetta sinergia con le altre Forze – ha presidiato quindi i luoghi di maggiore attrazione turistica, attraverso l’impiego, anche in Costiera Amalfitana e Cilentana e nelle zone interne della provincia, di presidi interforze, flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità di intervento.

"Invito tutti i cittadini a dedicarsi in questi giorni di festa a forme di svago sane e serene - dichiara il questore Conticchio -prestando, le famiglie, particolare attenzione al mondo dei giovanissimi, al fine di evitare che il sempre più diffuso fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche tra minori possa provocare pericoli per la pubblica incolumità".