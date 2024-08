Tragedia a Montecorvino Rovella, giovane mamma trovata senza vita in casa Sarebbe stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio. Lascia tre bambini piccoli

Tragedia a Montecorvino Rovella dove una donna di 33 anni è stata trovata senza vita in casa. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Inutili i soccorsi. La donna era madre di tre bambini piccoli. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Al momento non è chiaro se sarà disposta o meno l'autopsia da parte della Procura della Repubblica di Salerno.