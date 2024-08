West nile virus in Campania: restano gravi le condizioni del 59enne di Altavilla E' ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Sono ancora gravi le condizioni del 59enne di Altavilla Silentina colpito dal primo caso di encefalite da West Nile Virus in Campania. L'uomo è ancora in pericolo di vita, è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. sottoposto a un trattamento chemioterapico, molto probabilmente è stato punto da una zanzara, il virus è infatti pericoloso proprio per anziani e soggetti fragili.

Nell'area di Altavilla Silentina sono stati già programmati interventi straordinari di bonifica ambientale, un primo era stato effettuato i primi giorni di agosto, come da routine, un secondo verrà effettuato in queste ore, in via eccezionale.