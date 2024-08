Tentano di estorcere tra i 50 e 250mila euro a imprenditore: tre arresti Avrebbero voluto accrescere li prestigio criminale del clan "Fontanella", operante a S.Antonio Abate

Avrebbero tentato di estorcere una somma compresa tra i 50mila ed i 250mila euro ad un imprenditore salernitano. Un episodio che è alla base dell'ordinanza eseguita dai carabinieri di Torre Annunziata nei confronti di F.S., F.G. e M.N., tutti indagati in concorso per per tentata estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa. Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno avrebbero agevolato il sodalizio camorristico dei “Fontanella”, operante nella zona di Sant'Antonio Abate.

Il provvedimento è stato eseguito presso le carceri di Spoleto, Napoli - Secondigliano e Salerno, dove gli indagati erano già detenuti.

lI tutto scaturisce da una attività d'indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, in seguito alla denuncia sporta da un imprenditore della zona, che ha consentito di ricostruire, allo stato, che i tre indagati avrebbero tentato di estorcere al denunciante la somma compresa tra i 50.000 - 250.000 euro, minacciandolo verbalmente ed a più riprese presso la sede dell'azienda.

L'azione criminosa sarebbe stata posta in essere con metodo mafioso e con la finalità di imporre e accrescere li prestigio criminale del clan "Fontanella", operante nel territorio.