Costiera Amalfitana: auto a fuoco, paura per mamma e figlio Erano sulla strada che porta a Ravello

Paura ieri sera in Costiera Amalfitana, per cause ancora da chiarire, forse un guasto all'impianto elettrico, un'auto ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva la ex SS 373 Castiglione-Ravello.

Alla guida una donna originaria di Mercato San Severino accanto a lei, sul sedile passeggero, il figlio, entrambi sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio mettendo in sicurezza l'area.