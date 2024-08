Cava de' Tirreni: cadavere rinvenuto in una soffitta Il corpo era in avanzato stato di decomposizione

A Cava de' Tirreni il cadavere di un uomo è stato trovato in una soffitta in avanzato stato di decomposizione. E' successo in uno stabile in località Passiano. Da giorni i residenti sentivano uno strano odore provenire da palazzo, insospettiti hanno deciso di allertare le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che hanno fatto la drammatica scoperta. Rinvenuta la salma di un 61enne di origini marocchine, deceduto circa dieci giorni prima. Sulla vicenda indagano i carabinieri.