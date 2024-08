Capaccio, tragico incidente sulla Statale 18: due morti e un ferito grave Ad avere la peggio due persone che viaggiavano in sella ad una moto

Un tragico incidente si è verificato sulla statale 18, nei pressi dello svincolo di Paestum. Nell'impatto hanno perso la vita due persone che viaggiavano in sella ad una motocicletta. Ferita in modo grave un'altra persona che è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incidente ha visto coinvolte due auto ed una moto. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti, deceduti per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale ed i carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'arteria. Traffico in tilt in un giorno già caratterizzato dal contro esodo.

Per la provincia di Salerno è, purtroppo, l'ennesimo incidente mortale. Soltanto ieri mattina ha perso la vita una bambina di 7 anni in un grave incidente avvenuto nei pressi di Sala Consilina, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Nell'impatto erano rimaste coinvolte e ferite altre 5 persone. Oggi l'ennesima tragedia di un'estate funestata da troppi lutti sulle strade salernitane.