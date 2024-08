Doppia sparatoria a Salerno, si segue la pista del regolamento di conti Almeno 9 colpi di pistola: tra le ipotesi una lite scoppiata nei pressi di una discoteca

Potrebbero arrivare a breve importanti novità sul fronte investigativo a proposito della doppia sparatoria che ieri ha svegliato bruscamente i quartieri di Mariconda e Santa Margherita, a Pastena.

I responsabili del grave fatto di cronaca, infatti, sarebbero già stati individuati dai carabinieri, che subito hanno avviato le indagini. Sequestrato anche uno dei veicoli, un suv. Nelle prossime ore potrebbero anche arrivare i primi provvedimenti cautelari da parte della magistratura.

L'ipotesi più accreditata negli ambienti investigativi è quella di una lite in strada, poi degenerata con un tentativo di regolamento di conti a colpi di pistola. Alcuni proiettili sarebbero stati indirizzati anche verso l'abitazione del presunto bersaglio.

Non si esclude che l'alterco possa essere scoppiato nei pressi di una discoteca in zona porto, coinvolgendo anche due donne, per poi proseguire nei quartieri della zona orientale. Solo ipotesi, al momento, in attesa di certezze investigative.