Sbarco migranti a Salerno, arrestato straniero già espulso dall'Italia Preso un tunisino di 24 anni: aveva lasciato la Geo Barents prima dell'attracco

Polizia e Guardia di finanza di Salerno hanno arrestato I.H. cittadino tunisino di 24 anni, già destinatario di decreto di esplusione emesso due anni fa dal prefetto di Trapani. Il giovane è accusato di aver violato il divieto d'ingresso in Italia, reintroducendosi in maniera irregolare in Italia.

L'uomo, poco dopo lo sbarco della nave Geo Barents avvenuto al porto di Salerno, è stato notato da una unità da diporto nelle acque di Cetara, e successivamente recuperato dalla Guardia Costiera di Salerno, che l'ha poi affidato alla Polizia.

Il cittadino tunisino è stato riconosciuto dal personale di Medici senza Frontiere come uno dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e arrivato ieri mattina a Salerno: è stato trovato in possesso di una borsa contenente abiti, contanti, carte di credito, telefono cellulare e altri effetti personali, tutti custoditi ni sacchetti di plastica per evitare che venissero danneggiati dall'acqua di mare.