Tragedia in piscina: muore 13enne a Padula, inutili i soccorsi Sul caso indagano i carabinieri, il ragazzino era originario di Montesano sulla Marcellana

Tragedia in piscina a Padula, un 13enne è morto questa mattina in una struttura privata del Vallo di Diano. Era in compagnia di altre persone. Inutili i soccorsi, da chiarire le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno provato in ogni modo a salvare la vita al ragazzino, ma ogni tentativo è stato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno fatto partire le indagini per risalire alle cause della morte. Sentite inoltre le persone presenti.

Il dramma ha scosso la comunità di Montesano sulla Marcellana, paese originario del 13enne.