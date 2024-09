Incidente mortale a Capaccio: perde la vita un 19enne Scontro auto-moto, il giovane è deceduto in ospedale a Salerno

Ancora strade di sangue nel Salernitano. Nella notte a Capaccio Paestum, in località Laura, si è verificato un incidente mortale che è costato la vita ad un 19enne del posto. Il giovane, che viaggiava in sella ad un motociclo, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il 19enne, trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno. Ma le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate troppo gravi, rendendo vano l'intervento di medici e soccorritori. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

Una tragedia immane che allunga la scia di sangue sulle strade della provincia di Salerno, teatro di numerosi incidenti mortali nel corso di questa estate.