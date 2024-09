Sorpreso a rubare, ingoia droga per paura dei controlli: muore 34enne Era stato bloccato in una struttura in costruzione dalla vigilanza privata

Saranno le indagini dei carabinieri di Agropoli a chiarire le cause della morte di un 34enne di Capaccio Paestum. L'uomo - tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine - è deceduto dopo aver ingerito delle sostanze, verosimilmente stupefacenti. Il fatto è avvenuto in località Sorvella. Il 34enne, che aveva con sé un martello probabilmente con l'obiettivo di compiere un furto, è stato sorpreso e bloccato da un vigilantes in una struttura in costruzione. Temendo di essere perquisito, ha ingerito una sostanza, verosimilmente stupefacente, che potrebbe averne provocato la morte. Poco dopo, infatti, mentre i vigilantes erano in attesa dei carabinieri, l'uomo ha avvertito un malore. Soccorso d'urgenza da un'ambulanza del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Eboli. Per il momento la Procura di Salerno non ha ancora disposto l'autopsia che, tuttavia, potrebbe essere ordinata nelle prossime ore al fine di chiarire le cause della morte. Da capire se il decesso sia stato provocato da una reazione alle sostanze ingerite, da un soffocamento o da un malore fulminante.