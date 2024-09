Morto in moto a 19 anni, lacrime per Vicky: "Il tuo sorriso sarà sempre con noi" I funerali a Paestum: palloncini bianchi e azzurri e uno striscione degli amici sul feretro

Palloncini bianchi e azzurri e uno striscione che ha avvolto la bara, con una scritta che non ha bisogno di altri commenti: "Ciao Vicky, la tua risata e il tuo sorriso erano contagiosi. Porteremo sempre con noi il ricordo dei nostri momenti insieme". Gli amici di Vincenzo Mucciolo hanno salutato così mil 19enne deceduto sabato notte in un incidente in moto a Capaccio Paestum.

Questa mattina, presso la chiesa della Madonna di Loreto, i funerali del giovane. Impossibile lenire il dolore dei familiari di Vincenzo. I suoi amici hanno indossato una maglietta con la sua foto.

Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno, chiamata a chiarire la dinamica del sinistro: da accertare eventuali responsabilità nell'impatto tra la moto di Vincenzo e l'auto guidata da un medico nocerino, indagato per omicidio stradale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli.