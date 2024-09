Pagani: accoltellato un dipendente della Sam, più di un fendente al costato Sconosciuti i motivi del litigio tra due colleghi

Lite a Pagani, all'interno del cantiere di via Filettine, tra due operatori dell'azienda speciale Sam. Un cinquantenne è stato accoltellato, avrebbe ricevuto più di un fendente al costato, non sarebbe però in pericolo di vita. E' stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Sarebbe stato colpito un altro dipendente della partecipata del Comune. Ignoti i motivi che hanno portato all'alterco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto sentendo anche i testimoni presenti, l'aggressore è stato condotto in caserma.