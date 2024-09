Scuola Alemagna, Apadula: la sicurezza è una priorità ma situazione gestita male "Andava programmato meglio in tempi consentiti"

"Il Comune di Salerno, attraverso una deliberazione della giunta comunale che porta in calce la firma del primo cittadino Vincenzo Napoli, chiude l’edificio scolastico Alemagna, in Piazza Serino, a seguito di gravi criticità riscontrate a carico degli elementi strutturali, su travi e pilastri", a dirlo è il segretario della Cgil Antonio Apadula che continua: "Bene, la priorità è certamente la sicurezza della popolosa comunità scolastica che comprende, non solo i piccoli alunni ma anche i docenti e tutto il personale che lavora all’interno dell’edificio.

Così, però, a poche ore dal suono della campanella del primo giorno di scuola, ci si accorge delle criticità e si rende necessario interdire lo svolgimento delle lezioni per eseguire lavori d’urgenza, trasferendo tutti presso altre scuole.

I disagi per tutti saranno molteplici, per un tempo che è difficile quantificare. E allora, male, molto male. La sicurezza non può essere relegata tra le ultime delle preoccupazioni. La sicurezza è una priorità. Immaginiamo, infatti, sapendo di non sbagliare, che queste criticità non siano comparse dalla sera alla mattina. Non possiamo pensare che già nello scorso maggio e anche prima, non vi fossero le stesse criticità e allora, perché si provvede solo adesso?

Dunque, è solo grazie alla Fortuna che non siamo costretti a contare le lacrime. Non va affatto bene. L’organizzazione sindacale che rappresento si batte da anni e quotidianamente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiedendo il supporto degli Enti. E’ necessario avere la massima attenzione su questi temi. Il Comune deve essere un esempio virtuoso e, per farlo, non può certamente affidarsi alla buona sorte.

Vi saranno ripercussioni sulle famiglie che dovranno accompagnare i piccoli studenti da un capo all’altro della città. E vi saranno anche conseguenze sulla viabilità, già abbondantemente ingolfata da una quantità consistente di cantieri aperti.

E’ doveroso, porre l’accento su questi temi e lo è anche ammonire, se non bocciare prima ancora di entrare in classe, coloro che avrebbero potuto studiare meglio le situazioni nei tempi consentiti.

Esprimiamo, pertanto, vicinanza a tutta la comunità scolastica e ci auguriamo che i lavori, svolti a regola d’arte, si concludano nel più breve tempo possibile". conclude Apadula.