Incidente stradale sull'A30, muore il giovane Nicola Cucciniello Il padre: "Un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti, sarai sempre nei nostri cuori"

Ancora una tragedia sulle strade del salernitano, sull'A30 nei pressi dell'uscita di Castel San Giorgio, costata la vita all'alba a un giovane di soli 30 anni Nicola Cucciniello, originario di Solofra. Era in auto con due suoi amici quando la vettura si è scontrata, per cause ancora da accertare, contro un camion. L'auto si è ridotta a un cumulo di lamiere, inutili i soccorsi per il 30enne, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mercato San Severino che hanno estratto dall'auto i due feriti. Uno è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, l'altro al Ruggi D'Aragona di Salerno.

Dolore e choc a Solofra, il padre della vittima del drammatico sinistro Michele Edda Cucciniello ha lasciato un messaggio sui social in ricordo del figlio: "Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti. Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori".

Intanto il sinistro ha causato code e disagi sull'A30, la viabilità è stata temporanemanete deviata per permettere la messa in sicurezza della strada e consentire i rilievi alla polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.