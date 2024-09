Carabinieri muore dopo essere stato in tre ospedali: scatta l'indagine Il 60enne in pensione era stato operato all'intestino

Si indaga sul decesso di un carabiniere in pensione, di 60 anni, morto mercoledì scorso, all’ospedale di Eboli. Era stato operato all’intestino ed er stato visitato in altri tre nosocomi. I familiari hanno sporto denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte e per capire se vi siano responsabilità tra chi ha avuto in cura il 60enne. Come riporta il quotidiano La Città – i militari dell’Arma hanno sequestrato la parte dell’intestino rimossa dai medici e custodita nel reparto di Anatomia Patologica. Si attendono i risultati dei primi accertamenti, al vaglio del Gip della Procura di Salerno la possibilità di riesumare la salma per poter procedere con l’autopsia.